Анастасия Седова: Эмоции положительные от того, что все закончилось

Российская лыжница Анастасия Седова прокомментировала выступление на «Тур де Ски», где она заняла четвертое место.
«Эмоции положительные от того, что все закончилось. Все было по плану. Диггинс меня обошла, я села за ней. На равнине был сильный встречный ветер, поэтому ехать первой был не вариант. Когда начался подъем, я ее сразу обогнала и пошла своим темпом. Там я уже не замечала, какой был ветер.
Потом я работала в спину Белоруковой. Видела Пармакоски, старалась уменьшить расстояние от нее. Не знаю, насколько это получилось. Надо будет смотреть по результатам.
В прошлом году было чуть тяжелее, потому что не знала, к чему готовиться. А сейчас морально была подготовлена к горе, поэтому состояние чуть лучше было», - цитирует Седову «Матч ТВ».