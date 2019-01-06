Клэбо выиграл «Тур де Ски», Устюгов стал вторым - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Лыжный спорт06 января 2019 17:31Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Клэбо выиграл «Тур де Ски», Устюгов стал вторым

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился «Тур де Ски».

По итогам многодневки победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клэбо. Для спортсмена это первая победа в «Тур де Ски».

Россиянин Сергей Устюгов финишировал вторым. В ходе подъема в гору лыжник отыграл у Клэбо более минуты. Тройку лучших замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Другой россиянин Александр Большунов показал четвертый результат.

Валь-ди-Фьемме, Италия
«Тур де Ски»
Мужчины. Гонка преследования. 9 км, свободный стиль

1. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) — 32.51,3
2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 16,7
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +48,8
...5. Александр Большунов (Россия) — +1.26,6
6. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.37,1
...8. Денис Спицов (Россия) — +2.05,9
...10. Андрей Ларьков (Россия) — +2.34,6
...19. Максим Вылегжанин (Россия) — +4.59,3
...23. Андрей Собакарев (Россия) — +5.39,5
...33. Александр Бессмертных (Россия) — +8.58

#устюгов сергей#Тур де Ски#большунов александр#кубок мира по лыжным гонкам#клэбо йоханнес
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта