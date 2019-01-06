Клэбо выиграл «Тур де Ски», Устюгов стал вторым

Лыжный спорт 06 января 2019 17:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился «Тур де Ски».

По итогам многодневки победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клэбо. Для спортсмена это первая победа в «Тур де Ски».

Россиянин Сергей Устюгов финишировал вторым. В ходе подъема в гору лыжник отыграл у Клэбо более минуты. Тройку лучших замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Другой россиянин Александр Большунов показал четвертый результат.

Валь-ди-Фьемме, Италия

«Тур де Ски»

Мужчины. Гонка преследования. 9 км, свободный стиль

1. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) — 32.51,3

2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 16,7

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +48,8

...5. Александр Большунов (Россия) — +1.26,6

6. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.37,1

...8. Денис Спицов (Россия) — +2.05,9

...10. Андрей Ларьков (Россия) — +2.34,6

...19. Максим Вылегжанин (Россия) — +4.59,3

...23. Андрей Собакарев (Россия) — +5.39,5

...33. Александр Бессмертных (Россия) — +8.58