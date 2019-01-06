Йоханнес Клэбо: Хорошо, что я набрал нужное преимущество накануне, это меня и спасло

Лыжный спорт 06 января 2019 19:10 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился эмоциями от победы на «Тур де Ски».

- Очень тяжело для меня прошла гонка, я уже после вчерашнего старта был очень усталым, бежал на недовосстановлении и только на волевых качествах все-таки удержался первым. Я видел преимущество над Устюговым, понимал, что он надвигается. Очень хорошо, что я набрал нужное преимущество накануне, это меня и спасло. Преимущество таяло, но мне его хватило. Ради этого я и боролся, - цитирует Клэбо «Матч ТВ».

Напомним, что норвежец финишировал с преимуществом в 16,7 секунды над Устюговым.