Йоханнес Клэбо: Хорошо, что я набрал нужное преимущество накануне, это меня и спасло - Советский спорт
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Лыжный спорт06 января 2019 19:10Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Йоханнес Клэбо: Хорошо, что я набрал нужное преимущество накануне, это меня и спасло

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился эмоциями от победы на «Тур де Ски».

- Очень тяжело для меня прошла гонка, я уже после вчерашнего старта был очень усталым, бежал на недовосстановлении и только на волевых качествах все-таки удержался первым. Я видел преимущество над Устюговым, понимал, что он надвигается. Очень хорошо, что я набрал нужное преимущество накануне, это меня и спасло. Преимущество таяло, но мне его хватило. Ради этого я и боролся, - цитирует Клэбо «Матч ТВ».

Напомним, что норвежец финишировал с преимуществом в 16,7 секунды над Устюговым.

#устюгов сергей#Тур де Ски#клэбо йоханнес#кубок мира по лыжным гонкам
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