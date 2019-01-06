Александр Легков: Отсутствие командного взаимодействия? Каждый спортсмен со своими амбициями

Лыжный спорт 06 января 2019 19:11 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился мнением насчет второго места Сергея Устюгова в лыжной многодневке «Тур де Ски».

«Было понятно, что Серега Устюгов в хорошей форме. Вчера был кризисный день, но сегодня он почти отыграл это отставание. Не хватило 16 секунд именно из-за вчерашней гонки. Подобное было и у меня в карьере, но на финише на это не смотрят, остается один протокол.

Отсутствие командного взаимодействия в нашей сборной? Не могу со стопроцентной уверенностью говорить, что там и как было, потому что меня там не было. Наверное, над этим вопросом можно было поработать. Но поймите, что каждый спортсмен со своими амбициями, и тот же Большунов также боролся за подиум и хотел отыгрывать секунды. Работать на Сергея ему не так просто, хочется тоже быть лидером», — приводит слова Легкова телеканал 360.