Маркус Крамер: Я вижу, что Устюгов готов бороться за медали на чемпионате мира

Лыжный спорт 06 января 2019 19:14 Источник: «РИА Новости»

Тренер сборной России Маркус Крамер оценил выступление российского лыжника Сергея Устюгова на «Тур де Ски».

- Что касается Сергея, то после этой травмы, сломанного пальца, он стартовал в Давосе, стал 25-м, потом я подумал, что «Тур де Ски» очень важен для него как шаг на пути к чемпионату мира. Думал, было бы хорошо попасть в топ-5, а он в итоге второй и совсем недалеко от Клэбо. Только одна гонка из семи ему не удалась.

Вчера вечером я ему сказал, что доволен результатами, но пора делать новый шаг и бороться за медали на чемпионате мира. И я вижу, что он готов к этому, - приводит слова Крамера РИА «Новости».

Напомним, что Устюгов стал вторым в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски», первое место занял норвежец Йоханнес Клэбо.