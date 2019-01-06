Елена Вяльбе: В целом команда на этой «Тур де Ски» выступила очень здорово - Советский спорт
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Лыжный спорт06 января 2019 19:53Источник: ТАСС

Елена Вяльбе: В целом команда на этой «Тур де Ски» выступила очень здорово

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление российских лыжников на «Тур де Ски».

- Если оценивать выступление наших спортсменов на этой «Тур де Ски», то я поставлю им пятерку по пятибалльной шкале, потому что в целом команда выступила очень здорово. Кто меня больше всех приятно удивил? В большей степени, конечно, девчонки, но и ребята тоже доставили много приятных эмоций. Андрей Собакарев вчера очень хорошо выступил, сегодня Мельниченко сумел себя проявить, неожиданно легко справившись с горой, - приводит слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, что россиянка Наталья Непряева заняла второе место в общем зачете «Тур де Ски», у мужчин серебро завоевал Сергей Устюгов.

#вяльбе елена#Тур де Ски#кубок мира по лыжным гонкам
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