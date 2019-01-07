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Лыжный спорт07 января 2019 15:07Источник: ТАСС

Маркус Крамер: Устюгов восстановился на 97%

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что Сергей Устюгов практически полностью восстановился от травмы.

- Сейчас он восстановился на 97%, но небольшие проблемы с пальцем все еще остаются, - сообщил Крамер. - И он пропустил важную часть подготовительного периода в ноябре и в начале декабре, так что теперь мы должны сделать следующий шаг в подготовке к чемпионату мира в Зеефельде, - передает слова Крамера ТАСС.

Напомним, что Устюгов занял второе место в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски».

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