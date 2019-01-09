Александр Легков: В сборной России закрепилась талантливая молодежь

Лыжный спорт 09 января 2019 10:24 Источник: «Известия» Автор: Сметанникова Дарья

В активе российских лыжников 24 медали в 36 гонках сезона.

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал выступление сборной России в текущем сезоне, а также поделился мнением насчет формы Сергея Устюгова.

«В команде закрепилась талантливая молодежь, и можно только радоваться, что смена поколений прошла так безболезненно. Об этом можно судить по результатам. На каждом этапе Кубка мира есть победы, подиумы. На «Тур де Ски»—2019 в мужском зачете в десятке пять россиян, в женском — четыре спортсменки, три из которых в пятерке. Очень круто. Надеюсь, что так будет продолжаться как можно дольше. Тренеры работают по своим планам, им никто не мешает.

Тот факт, что Устюгов пропустил начало сезона, возможно, помог ему хорошо выступить на «Тур де Ски». Он был в очень хорошем физическом состоянии и оправдал даже самые смелые надежды своих тренеров. Для них попадание в топ-5 было идеальным результатом, а Сергей едва не выиграл общий зачет. Надеюсь, что вынужденная пауза в выступлениях на высшем уровне пойдет ему на пользу и он в самой боевой форме подойдет к чемпионату мира», - приводят слова Легкова «Известия».

Напомним, что в общем зачете «Тур де Ски» - 2019 у мужчин Сергей Устюгов занял второе место, у женщин Наталья Непряева также стала второй.