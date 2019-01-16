Елена Вяльбе: Радует, что сейчас происходит такая борьба между Россией и Норвегией

Лыжный спорт 16 января 2019 12:46 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников в начале сезона.

«Что касается этого сезона в целом, то начало достаточно удачное. Мы готовимся к чемпионату мира, для любого сезона, в котором есть чемпионат мира или Олимпиада, именно они являются главными стартами. Для меня очень важно, что спортсмен может бороться в общем зачете Кубка мира. Это гораздо круче, чем «Тур де Ски», поверьте мне, для этого надо быть в форме весь сезон, от начала и до конца. Радует, что сейчас происходит такая борьба между Россией и Норвегией», - приводит слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, на «Тур де Ски» Сергей Устюгов занял второе место, еще четверо россиян попали в десятку. У женщин Наталья Непряева стала второй, еще трое россиянок оказались в топ-10.