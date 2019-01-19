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Лыжный спорт19 января 2019 16:43Источник: «Советский спорт»

Большунов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.

Россиянин уступил 1,51 секунды норвежцу Йоханнесу Клебо, который финишировал с результатом 3 минуты 20,05 секунды. Призовую тройку замкнул норвежец Паал Голдберг (+2,53).

Лыжные гонки. Кубок мира
Отепя (Эстония)
Мужчины. Спринт, классический стиль

1. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) - 3.20,05.
2. Александр Большунов (Россия) - +1,51.
3. Паал Голдберг (Норвегия) - +2,53.

#кубок мира по лыжным гонкам#большунов александр
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