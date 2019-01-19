Лыжный спорт 19 января 2019 16:43 Источник: «Советский спорт»

Большунов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.