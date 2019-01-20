Клэбо пропустит индивидуальную гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Отепя - Советский спорт
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Лыжный спорт20 января 2019 11:49Источник: Vg.noАвтор: Спирин Дмитрий

Клэбо пропустит индивидуальную гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Отепя

Трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Хесфлот Клэбо пропустит индивидуальную гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Отепя.

- Клэбо хорошо пробежал спринт. Йоханнес не считает, что был на пике формы, но я должен признать, что он отлично справился с задачей. Клэбо не выйдет на старт гонки на 15 км. Прошло две недели с окончания «Тур де Ски», и две гонки за эти выходные могут стать проблемой для его организма, - приводит слова тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильда Монсена VG.

Напомним, 19 января норвежец выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Отепя.

Ранее Клэбо победил в общем зачете лыжной супермногодневной гонки «Тур де Ски».

#клэбо йоханнес#кубок мира по лыжным гонкам
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