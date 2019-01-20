Непряева выиграла бронзу в классической гонке на этапе Кубка мира в Эстонии

Лыжный спорт 20 января 2019 13:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В эстонском Отепя проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.

В классической гонке на 10 км с раздельным стартом у женщин победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

Второе место заняла шведка Эбба Андерссон. Тройку лучших замкнула россиянка Наталья Непряева.

В топ-10 также попали Анастасия Седова и Анна Жеребятьева, финишировавшие восьмой и десятой соответственно.

Отепя, Эстония

Кубок мира по лыжным гонкам

Женщины. Гонка классическим стилем на 10 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 29.53,7

2. Эбба Андерссон (Швеция) +48,4

3. Наталья Непряева (Россия) +56,7

4. Криста Пармякоски (Финляндия) +1.14

5. Ингвильд Эстберг (Норвегия) +1.14,8

...8. Анастасия Седова (Россия) +1.41,6

...10. Анна Жеребятьева (Россия) +2.07

...20. Алиса Жамбалова (Россия) +2.54,3

21. Лидия Дуркина (Россия) +2.55,7

...32. Елена Соболева (Россия) +3.21,4

...38. Ольга Царева (Россия) +3.43