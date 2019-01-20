Непряева выиграла бронзу в классической гонке на этапе Кубка мира в Эстонии - Советский спорт
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Лыжный спорт20 января 2019 13:06Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Непряева выиграла бронзу в классической гонке на этапе Кубка мира в Эстонии

В эстонском Отепя проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.

В классической гонке на 10 км с раздельным стартом у женщин победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

Второе место заняла шведка Эбба Андерссон. Тройку лучших замкнула россиянка Наталья Непряева.

В топ-10 также попали Анастасия Седова и Анна Жеребятьева, финишировавшие восьмой и десятой соответственно.

Отепя, Эстония
Кубок мира по лыжным гонкам
Женщины. Гонка классическим стилем на 10 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 29.53,7
2. Эбба Андерссон (Швеция) +48,4
3. Наталья Непряева (Россия) +56,7
4. Криста Пармякоски (Финляндия) +1.14
5. Ингвильд Эстберг (Норвегия) +1.14,8
...8. Анастасия Седова (Россия) +1.41,6
...10. Анна Жеребятьева (Россия) +2.07
...20. Алиса Жамбалова (Россия) +2.54,3
21. Лидия Дуркина (Россия) +2.55,7
...32. Елена Соболева (Россия) +3.21,4
...38. Ольга Царева (Россия) +3.43

#кубок мира по лыжным гонкам#непряева наталья#йохауг тереза
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