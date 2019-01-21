Ардашев и Баязитова стали призерами молодежного чемпионата мира - Советский спорт
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Лыжный спорт21 января 2019 17:29Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Ардашев и Баязитова стали призерами молодежного чемпионата мира

В финском Лахти проходит молодежный чемпионат мира (до 23 лет) по лыжным видам спорта.

В индивидуальном спринте классическим стилем у мужчин россиянин Сергей Ардашев стал серебряным призером. У женщин российская лыжница Аида Баязатова завоевала бронзу.

Лахти (Финляндия)
Лыжные виды спорта
Молодежный чемпионат мира
Мужчины. До 23 лет. Индивидуальный спринт (К).

1. Эрик Вальнес (Норвегия).
2. Сергей Ардашев (Россия).
3. Йоахим Орланд (Норвегия).
4. Иван Якимушкин…
11. Андрей Собакарев (все – Россия).

Женщины. До 23 лет. Индивидуальный спринт (К).

1. Моа Лундгрен (Швеция).
2. Тирил Венг (Норвегия).
3. Аида Баязитова (Россия).

#ардашев сергей#баязитова аида
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