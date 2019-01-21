Лыжный спорт 21 января 2019 18:18 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Клэбо пропустит этап Кубка мира в Ульрисехамне

Тренеры сборной Норвегии по лыжным гонкам огласили состав команды на этап Кубка мира в шведском Ульрисехамне, который пройдет с 26 по 27 января.