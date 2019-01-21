Клэбо пропустит этап Кубка мира в Ульрисехамне

Тренеры сборной Норвегии по лыжным гонкам огласили состав команды на этап Кубка мира в шведском Ульрисехамне, который пройдет с 26 по 27 января.
Сборная Норвегии
Мужчины
Шюр Рете
Симен Хегстад Крюгер
Мартин Йонсруд Сундбю
Ханс Кристер Холунн
Дидрик Тонсет
Крис Йесперсен
Маттис Стенсхаген
Женщины
Тереза Йохауг
Астрид Якобсен
Рагнхиль Хага
Ингвильд Флюгстад Остберг
Лотта Венг
Хайди Венг
Кари Ойре Шлинн
Анне Кьерсти Калво
В первый соревновательный день мужчины и женщины пробегут индивидуальные гонки «коньком» на 15 и 10 км соответственно, в воскресенье состоятся эстафеты.