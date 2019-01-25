Жеребятьева выиграла масс-старт на молодежном чемпионате мира

В финском Лахти проходит молодежный чемпионат мира (до 23 лет) по лыжным видам спорта.
В гонке на 15 км классическим стилем с масс-старта победу одержала российская лыжница Анна Жеребятьева. Второе место заняла ее соотечественница Лидия Дуркина. Тройку лучших замкнула немка Катарина Хенниг.
Лахти, Финляндия
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Женщины, до 23 лет, 15 км классическим стилем
1. Анна Жеребятьева (Россия) – 40.31,4.
2. Лидия Дуркина (Россия) – +23,5.
3. Катарина Хенниг (Германия) – +37,5.
4. Яна Кирпиченко (Россия) – +41,6…
13. Полина Некрасова (Россия) – + 1.41,4.