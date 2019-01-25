Лыжный спорт 25 января 2019 12:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Жеребятьева выиграла масс-старт на молодежном чемпионате мира

В финском Лахти проходит молодежный чемпионат мира (до 23 лет) по лыжным видам спорта.