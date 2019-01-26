Йохауг одержала победу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Швеции, Непряева – 7-я

Норвежская лыжница Тереза Йохауг победила в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).
Йохауг по итогам гонки показала время 25 минут 48,2 секунды. Второй стала еще одна норвежка Астрид Уренхолльт Якобсен (отставание +22,8 секунды), третье место досталось шведке Эббе Андерссон (+24,9).
Лучшая из россиянок Наталья Непряева заняла седьмое место (+1.02,0).
Лыжные гонки
Кубок мира
Ульрисехамн (Швеция)
Женщины. 10 км
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 25.48,2.
2. Астрид Якобсен (Норвегия) — +22,8.
3. Эбба Андерссон (Швеция) — +24,9.
4. Джессика Диггинс (США) — +38,3.
5. Криста Пярмякоски(Финляндия) — +53,3.
6. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +58,7.
7. Наталья Непряева (Россия) — +1.02,0.
8. Хейди Венг (Норвегия) — +1.08,7.
9. Рагниль Хага (Норвегия) — +1.11,5.
10. Анна Нечаевская (Россия) — +1.12,3...
16. Юлия Белорукова (Россия) — +1.28,6...
21. Елена Соболева (Россия) — +1.44,1...
30. Мария Истомина (Россия) — +2.04,8...
34. Алиса Жамбалова (Россия) — +2.10,5...
38. Ольга Царёва (Россия) — +2.18,0.