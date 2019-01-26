Йохауг одержала победу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Швеции, Непряева – 7-я

Лыжный спорт 26 января 2019 17:44 Источник: «Советский спорт»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг победила в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

Йохауг по итогам гонки показала время 25 минут 48,2 секунды. Второй стала еще одна норвежка Астрид Уренхолльт Якобсен (отставание +22,8 секунды), третье место досталось шведке Эббе Андерссон (+24,9).

Лучшая из россиянок Наталья Непряева заняла седьмое место (+1.02,0).

Лыжные гонки

Кубок мира

Ульрисехамн (Швеция)

Женщины. 10 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 25.48,2.

2. Астрид Якобсен (Норвегия) — +22,8.

3. Эбба Андерссон (Швеция) — +24,9.

4. Джессика Диггинс (США) — +38,3.

5. Криста Пярмякоски(Финляндия) — +53,3.

6. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +58,7.

7. Наталья Непряева (Россия) — +1.02,0.

8. Хейди Венг (Норвегия) — +1.08,7.

9. Рагниль Хага (Норвегия) — +1.11,5.

10. Анна Нечаевская (Россия) — +1.12,3...

16. Юлия Белорукова (Россия) — +1.28,6...

21. Елена Соболева (Россия) — +1.44,1...

30. Мария Истомина (Россия) — +2.04,8...

34. Алиса Жамбалова (Россия) — +2.10,5...

38. Ольга Царёва (Россия) — +2.18,0.