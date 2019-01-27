Россия заняла четвертое место в женской эстафете в Ульрисехамне

За российскую команду выступали Белорукова, Непряева, Нечаевская и Соболева.
Женская сборная России по лыжным гонкам стала четвертой в эстафете 4x5 км на восьмом этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).
За российскую команду выступали Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Елена Соболева. Победителю – сборной Норвегии – они проиграли 1 минуту 9,1 секунды. В тройку призеров также вошли Швеция и Финляндия.
Вторая сборная России в составе Лидии Дуркиной, Анны Жеребятьевой, Марии Истоминой и Яны Кирпиченко пришли к финишу седьмыми.
Девятый этап Кубка мира пройдет 9-10 февраля в Лахти, где запланированы личные и командные спринты.
Ульрисехамн (Швеция)
Кубок мира
8-й этап
Женщины
Эстафета
1. Норвегия-1 – 57.06,3
2. Швеция-1 – +37,4
3. Финляндия – +41,2
4. Россия-1 (Белорукова, Непряева, Нечаевская, Соболева) – +1.09,1…
7. Россия-2 (Дуркина, Жеребятьева, Истомина, Кирпиченко) – +1.46,3