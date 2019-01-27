Елена Вяльбе: Золото и серебро в эстафете - даже не припомню, когда у нас такое было

Лыжный спорт 27 января 2019 18:22 Источник: «РИА Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступления российских спортсменов в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Швеции.

- Двоякое чувство такое! На самом деле, это круто – для команды первое и второе места. Конечно, понимаем, что у норвежцев не сильнейший состав. Тем не менее Россия завоевала впервые за долгие годы такое, даже не припомню, когда у нас такое было. Приятно, когда есть из кого выбирать, но с другой стороны это сложно сделать. Кто бы мог подумать, что Сережа не выдержит в борьбе с Мальцевым. Но это спорт, тем интереснее, - приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Напомним, что лыжники Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артем Мальцев победили в эстафете 4×7,5 км на этапе в Ульрисехамне. Второе место заняла другая команда России в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.