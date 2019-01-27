Наталья Непряева: Старалась из-за всех сил не отпускать Йохауг - Советский спорт
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Лыжный спорт27 января 2019 18:56Источник: «РИА Новости»

Наталья Непряева: Старалась из-за всех сил не отпускать Йохауг

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Швеции.

- Тяжело сказать, было очень тяжело по самочувствию, очень тяжелая погода. Лыжни практически не было. Не скажу, что плохо пробежала, старалась из-за всех сил не отпускать Терезу, но отрыв получился все равно. Буду разбирать ошибки, чтобы понять, почему так. Да, уже понятно, что дело в самочувствии и погоде. Будем стараться сокращать отрыв, - приводит слова Непряевой РИА «Новости».

Напомним, что победу в гонке одержала норвежская лыжница Тереза Йохауг, Непряева заняла седьмое место.

#непряева наталья#йохауг тереза#кубок мира по лыжным гонкам
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