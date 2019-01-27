Александр Легков: Прекрасно, что на этапе Кубка мира две команды заняли первые места

Лыжный спорт 27 января 2019 19:39 Источник: ТАСС

Олимпийский чемпион, победитель «Тур де Ски» 2013 года Александр Легков прокомментировал выступления российских спортсменов в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Швеции.

- Прекрасно, что на этапе Кубка мира две команды заняли первые места, давно такого не было, смотрел и восхищался. Картина прекрасная, ребята очень хорошо поднимаются, видно, что они в неплохом состоянии. Но тут нужно понимать, что эстафета и (индивидуальная) гонка - немножко разные вещи, в эстафетах можно абсолютно другое состояние показывать, чем в гонке, поэтому еще нужно проверить соревнованиями ребят. В целом все великолепно, думаю, норвежцы сейчас немного плачут в стороне, хотя они очень сильные ребята.

Сейчас нужно готовиться так же, как и готовились, этапы Кубка мира важны, но впереди соревнования и важнее. За неделю все может поменяться, поэтому нужно работать в таком же направлении, как и работали, чтобы не было форс-мажоров. Думаю, у Маркуса (Крамера, тренера российской сборной - прим. ТАСС) все нормально в этом деле, и он четко подведет ребят к чемпионату мира, самое главное, чтобы не было никаких срывов. Сейчас уже невозможно что-либо натренировать, нужно уже конкретно смотреть на карту спортсмена и делать какие-то корректировки, чтобы в боевой готовности подойти к чемпионату мира, - приводит слова Легкова ТАСС.

Напомним, что в воскресенье, 27 января, лыжники Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артем Мальцев победили в эстафете 4×7,5 км на этапе в Ульрисехамне. Второе место заняла другая команда России в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.