Олимпийская чемпионка Балдычева скончалась на 72-м году жизни - Советский спорт
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Лыжный спорт28 января 2019 11:30Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Олимпийская чемпионка Балдычева скончалась на 72-м году жизни

Дата и место похорон советской лыжницы пока уточняются.

Олимпийская чемпионка Нина Балдычева скончалась в Санкт-Петербурге на 72-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по физической культуре и спорту.

«Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга с глубоким прискорбием извещает, что 27 января скоропостижно скончалась олимпийская чемпионка Нина Викторовна Балдычева», - говорится в сообщении.

Балдычева стала чемпионкой Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в эстафете 4 по 5 км, где заняла также третье место в личной гонке на 5 км. В 1980 году участвовала в зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде (США), на которых завоевала серебро в эстафете 4 по 5 км.

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