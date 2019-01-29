Устюгов, Большунов, Белорукова и Непряева не поедут на этап Кубка мира в Лахти - Советский спорт
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Лыжный спорт29 января 2019 15:46Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Устюгов, Большунов, Белорукова и Непряева не поедут на этап Кубка мира в Лахти

Четыре российских лыжника пропустят этап Кубка мира в Лахти (Финляндия), который пройдет с 9 по 10 февраля.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала почему лидеры сборной России пропустят этап в Лахти.

«Устюгов, Большунов, Белорукова и Непряева пропустят ближайший этап Кубка мира. Это связано с их подготовкой к предстоящему чемпионату мира. Состав сборной на следующий этап Кубка мира в Италии будет известен позднее. Но рассчитываем, что наши лидеры в нем примут участие», — цитирует Вяльбе ТАСС.

В Лахти в рамках этапа Кубка мира пройдут индивидуальный спринт свободным стилем и командный спринт классическим стилем.

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