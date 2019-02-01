Елена Вяльбе: Постараемся оградить Губерниева от бесконечных интервью наших лыжников на ЧМ - Советский спорт
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Лыжный спорт01 февраля 2019 14:20Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Елена Вяльбе: Постараемся оградить Губерниева от бесконечных интервью наших лыжников на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своем отношении к тому, что Дмитрий Губерниев будет комментировать чемпионат мира в Зеефельде.

Ранее российский лыжник Сергей Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить Губерниева в эфирах с чемпионата мира.

«Это его работа, он комментатор, и я не могу запретить ему работать, но множества интервью, как у биатлонистов, у нас не будет.

Будем стараться, чтобы он работал с нами исключительно как спортивный комментатор. Постараемся оградить его от бесконечных интервью наших лыжников.

Будем всячески сопротивляться в интервью Дмитрию Губерниеву, сама вижу и понимаю. К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым еще совсем недавно», - написала Вяльбе в комментариях к своим записям в инстаграме.

Чемпионат мира в Зеефельде «Австрия» пройдет с 20 февраля по 3 марта.

#вяльбе елена#губерниев дмитрий#чемпионат мира по лыжным гонкам#устюгов сергей
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