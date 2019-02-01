Состав сборной России на чемпионат мира станет известен 4 февраля

Лыжный спорт 01 февраля 2019 15:36 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, когда станет известен состав национальной команды на чемпионат мира в Зеефельде.

4 февраля тренерский штаб сборной России обнародует состав команды на ЧМ.

«Отбор на чемпионат мира уже завершился, состав мы огласим в понедельник, а завтра крайний день, когда мы посмотрим еще двух спортсменов. Самая большая головная боль - состав на длинную мужскую эстафету, он будет определен после первых двух гонок - скиатлона и гонки на 15 км. Надо будет увидеть состояние спортсменов, там уже будет понятно.

Спринтеры есть, которые попадают по всем критериям. У нас заканчивается чемпионат мира 3 марта, а Универсиада откроется на день раньше, поэтому ничего не мешает всем посетить эти соревнования», - цитирует Вяльбе ТАСС.

Чемпионат мира в Зеефельде «Австрия» пройдет с 20 февраля по 3 марта. Универсиада-2019 пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.