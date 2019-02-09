Фалла выиграла спринт на этапе Кубка мира в Лахти - Советский спорт
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Лыжный спорт09 февраля 2019 17:07Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Фалла выиграла спринт на этапе Кубка мира в Лахти

В финском Лахти завершился женский спринт свободным стилем в рамках этапа Кубка мира.

Первое место в спринте заняла норвежка Майкен Касперсен Фалла. Второе место заняла американка Софи Колдуэлл. Тройку лучших замкнула шведка Мая Дальквист.

Лахти, Финляндия
Лыжные гонки
Кубок мира
Женщины, спринт, свободный стиль

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.43,64.
2. Софи Колдуэлл (США) +0,11.
3. Мая Дальквист (Швеция) +0,37.
4. Сандра Рингвальд (Германия) +0,46.
5. Мари Эйде (Норвегия) +0,75.
6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +0,94.

#фалла майкен касперсен#кубок мира по лыжным гонкам
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