Елена Вяльбе: План на чемпионат мира – одна-две медали каждого достоинства - Советский спорт
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Лыжный спорт10 февраля 2019 14:29Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Елена Вяльбе: План на чемпионат мира – одна-две медали каждого достоинства

Чемпионат мира пройдет в Зеефельде с 20 февраля по 3 марта.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о медальном плане на чемпионат мира в Зеефельде (Австрия).

«Знаете, я давно уже стараюсь не делать прогнозов, – приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе. – Можно достаточно успешно выступать на этапах Кубка мира, но ни разу на попасть на пьедестал на Олимпиаде или чемпионате мира. Согласитесь, это разные истории.

Чемпион мира или олимпийский чемпион – это на всю жизнь, а вот победы или призовые места на этапах Кубка мира никто лет через пять и не вспомнит.

Надеюсь, что мои спортсмены это прекрасно понимают и будут отвоевывать свое место в истории, как положено. А план у нас такой – одна-две медали каждого достоинства».

Напомним, чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Зеефельде с 20 февраля по 3 марта.

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