Елена Вяльбе: У меня не было конфликта с Губерниевым, не набирайте ему лишние очки - Советский спорт
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Лыжный спорт13 февраля 2019 16:21Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Елена Вяльбе: У меня не было конфликта с Губерниевым, не набирайте ему лишние очки

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее писала, что будет ограждать лыжников сборной России от интервью Дмитрия Губерниева.

Вяльбе прокомментировала свой конфликт с Губерниевым, а также поделилась ожиданиями от предстоящих гонок.

«У меня никакого конфликта с Губерниевым не было, тему закройте, пожалуйста, не набирайте ему лишние очки.

Ожидания от предстоящих гонок? Я давно не делаю никаких прогнозов, но в связи с тем, что мы стабильно выступали в начале сезона, надеюсь, что без медалей не останемся», - приводит слова Вяльбе Sport24.ru.

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