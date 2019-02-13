Елена Вяльбе: У меня не было конфликта с Губерниевым, не набирайте ему лишние очки

Лыжный спорт 13 февраля 2019 16:21 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее писала, что будет ограждать лыжников сборной России от интервью Дмитрия Губерниева.

Вяльбе прокомментировала свой конфликт с Губерниевым, а также поделилась ожиданиями от предстоящих гонок.

«У меня никакого конфликта с Губерниевым не было, тему закройте, пожалуйста, не набирайте ему лишние очки.

Ожидания от предстоящих гонок? Я давно не делаю никаких прогнозов, но в связи с тем, что мы стабильно выступали в начале сезона, надеюсь, что без медалей не останемся», - приводит слова Вяльбе Sport24.ru.