Сборная России стала второй в смешанной эстафете на олимпийском фестивале

Лыжный спорт 15 февраля 2019 15:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Сараево (Босния и Герцеговина) продолжается Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Российские лыжники завоевали серебро в смешанной эстафете 4х5 км на олимпийском фестивале. В составе сборной России выступали Егор Лончаков, Алена Баранова, Сергей Волков и Екатерина Мегедь.

Победу одержала сборная Норвегии. Тройку лучших замкнули лыжники из Швейцарии.

Сараево, Босния и Герцеговина

Европейский юношеский олимпийский фестиваль

Лыжные гонки

Смешанная эстафета, 4х5 км

1. Норвегия — 1:02.01,4.

2. Россия — +4,4.

3. Швейцария — +12,0.