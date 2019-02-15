Сборная России стала второй в смешанной эстафете на олимпийском фестивале - Советский спорт
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Лыжный спорт15 февраля 2019 15:41Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Сборная России стала второй в смешанной эстафете на олимпийском фестивале

В Сараево (Босния и Герцеговина) продолжается Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Российские лыжники завоевали серебро в смешанной эстафете 4х5 км на олимпийском фестивале. В составе сборной России выступали Егор Лончаков, Алена Баранова, Сергей Волков и Екатерина Мегедь.

Победу одержала сборная Норвегии. Тройку лучших замкнули лыжники из Швейцарии.

Сараево, Босния и Герцеговина
Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Лыжные гонки
Смешанная эстафета, 4х5 км

1. Норвегия — 1:02.01,4.
2. Россия — +4,4.
3. Швейцария — +12,0.

#европейский юношеский олимпийский фестиваль
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