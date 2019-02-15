Сборная России стала второй в смешанной эстафете на олимпийском фестивале

В Сараево (Босния и Герцеговина) продолжается Европейский юношеский олимпийский фестиваль.
Российские лыжники завоевали серебро в смешанной эстафете 4х5 км на олимпийском фестивале. В составе сборной России выступали Егор Лончаков, Алена Баранова, Сергей Волков и Екатерина Мегедь.
Победу одержала сборная Норвегии. Тройку лучших замкнули лыжники из Швейцарии.
Сараево, Босния и Герцеговина
Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Лыжные гонки
Смешанная эстафета, 4х5 км
1. Норвегия — 1:02.01,4.
2. Россия — +4,4.
3. Швейцария — +12,0.