Елена Вяльбе отмечает День рождения

Сегодня, 20 апреля, свой День рождения отмечает легендарная советская и российская лыжница, трехкратная Олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
За свою карьеру, которая началась еще в СССР, Елена Вяльбе выиграла все, что только можно было выиграть в лыжных гонках. С каждой из трех своих Олимпиад, с каждого чемпионата мира она привозила минимум по одной золотой медали. А на чемпионате мира 1997 года выиграла пять гонок из пяти.
В настоящее время Елена Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России, и именно с ее именем связано возвращение нашей стране в элиту мирового лыжного спорта.
С Днем рождения, Елена Валерьевна! Пусть все ваши ребята и девчата бегут так, как в свое время бегали вы!
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