Елена Вяльбе отмечает День рождения - Советский спорт
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20 апреля 2019 11:29Лыжный спорт

Елена Вяльбе отмечает День рождения

Легендарной лыжнице, трехкратной Олимпийской чемпионке сегодня исполнился 51 год.

Сегодня, 20 апреля, свой День рождения отмечает легендарная советская и российская лыжница, трехкратная Олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

За свою карьеру, которая началась еще в СССР, Елена Вяльбе выиграла все, что только можно было выиграть в лыжных гонках. С каждой из трех своих Олимпиад, с каждого чемпионата мира она привозила минимум по одной золотой медали. А на чемпионате мира 1997 года выиграла пять гонок из пяти.

В настоящее время Елена Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России, и именно с ее именем связано возвращение нашей стране в элиту мирового лыжного спорта.

С Днем рождения, Елена Валерьевна! Пусть все ваши ребята и девчата бегут так, как в свое время бегали вы!

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