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25 апреля 2019 12:50Лыжный спортСметанникова Дарья

Утвержден состав тренировочных групп сборной России на следующий сезон

В четверг президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил составы тренировочных групп сборной России на сезон-2019/20.

Состав группы Маркуса Крамера выглядит следующим образом: Евгений Белов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Юлия Белорукова, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Елена Соболева.

Состав группы Юрия Бородавко: Александр Большунов, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева.

Состав группы Олега Перевозчикова: Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин, Кирилл Киливнюк, Антон Тимашов, Ярослав Рыбочкин.

Состав группы Егора Сорина: Илья Порошкин, Владислав Вечканов, Денис Филимонов, Иван Горбунов, Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук, Диана Головань, Нина Дуботолкина.

Самоподготовкой будут заниматься Максим Вылегжанин, Андрей Парфенов, Анастасия Доценко, Наталья Матвеева, Юлия Чекалева и Евгения Шаповалова.

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