Юлия Белорукова: Я сделала небольшой шаг вперед, но не сделала гигантский - Советский спорт
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25 апреля 2019 14:33Лыжный спортСметанникова Дарья

Юлия Белорукова: Я сделала небольшой шаг вперед, но не сделала гигантский

Российская лыжница подвела итоги сезона.

Юлия Белорукова поставила себе оценку за сезон, а также поделилась воспоминаниями от чемпионата мира в Зеефельде.

«За сезон ставлю себе четверку по пятибалльной шкале. В плане подготовки нововведения были, но основные принципы остались те же самые. Работа Маркуса Крамера с командой строилась так же, как и раньше.

Не знаю, чего именно не хватило для более высоких мест во всех своих стартах. Возможно, я сделала небольшой шаг вперед, но не сделала гигантский. Для следующего шага есть следующий сезон.

После ЧМ эмоции были положительные. На турнире самочувствие было хорошее. Но реализовать себя на 100 процентов не получилось. В командном спринте лыжи ехали нормально. Однако на ЧМ этого недостаточно.

У сборной много медалей, но нет золотых? Давайте сравним Лахти-2017 и Зефельд-2019. Тогда две золотые медали сборной России обеспечил Сергей Устюгов. Сейчас, на мой взгляд, мы выросли, как команда. Вся команда», - цитирует Белорукову Sport24.ru.

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