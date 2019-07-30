Финская лыжница Ноусиайнен умерла на 37-м году жизни

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила о преждевременной кончине Мона-Лийсы Ноусиайнен. Спортсменка умерла 29 июля после продолжительной болезни в возрасте 36 лет.
Ноусиайнен – трехкратная чемпионка мира среди юниоров и победительница двух этапов Кубка мира (Либерец, Сочи). На Олимпиаде-2014 в Сочи он дошла до четвертьфинала в спринте.
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