Финская лыжница Ноусиайнен умерла на 37-м году жизни - Советский спорт
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30 июля 2019 15:04Лыжный спортКоноплев Александр

Финская лыжница Ноусиайнен умерла на 37-м году жизни

Спортсменка побеждала в Сочи в 2013 году.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила о преждевременной кончине Мона-Лийсы Ноусиайнен. Спортсменка умерла 29 июля после продолжительной болезни в возрасте 36 лет.

Ноусиайнен – трехкратная чемпионка мира среди юниоров и победительница двух этапов Кубка мира (Либерец, Сочи). На Олимпиаде-2014 в Сочи он дошла до четвертьфинала в спринте.

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