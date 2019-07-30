Финская лыжница Ноусиайнен умерла на 37-м году жизни

Шалимов против Кононова и «руки» Карасева. Чем запомнился 3-й тур Самые знаковые события 3-го тура чемпионата России.

Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТР Впервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.

Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсом Откровенное интервью главного арбитра КХЛ.

40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео) В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Евгений Ловчев: Дзюба пошутил насчет Аршавина, а все поверили… Наш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции подвел основные итоги тура.

Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил Федерера Новак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.

Григорян, Гогуа или Сулейманов: кто стал главным героем 3-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 3-го тура РПЛ.

Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучше Молодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.

Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.