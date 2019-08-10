Устюгов женился на Соболевой (фото)

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов женился на лыжнице Елене Соболевой.
Свадьба состоялась 10 августа в Екатеринбурге. Об этом в сторис своего инстаграма сообщила организатор торжества Василиса Путилина.
Напомним, 27-летний Устюгов побеждал в скиатлоне и командном спринте на чемпионате мира в Лахти в 2017 году. Также на его счету четыре серебра на двух чемпионатах мира (2017, 2019) и бронза в эстафете на чемпионате мира 2013 года.
Также 27-летняя Соболева стала в этом году чемпионкой России 2019 года в масс-старте.
Добавим, что Устюгов и Соболева тренируются вместе в составе группы Маркуса Крамера.
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