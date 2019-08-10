Устюгов женился на Соболевой (фото) Свадьба состоялась в Екатеринбурге.

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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов женился на лыжнице Елене Соболевой.

Свадьба состоялась 10 августа в Екатеринбурге. Об этом в сторис своего инстаграма сообщила организатор торжества Василиса Путилина.

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов женился на лыжнице сборной России Елене Соболевой 💫 pic.twitter.com/itw7XRBm6Y — Руслан Абушкин II (@abushkin2) August 10, 2019

Напомним, 27-летний Устюгов побеждал в скиатлоне и командном спринте на чемпионате мира в Лахти в 2017 году. Также на его счету четыре серебра на двух чемпионатах мира (2017, 2019) и бронза в эстафете на чемпионате мира 2013 года.

Также 27-летняя Соболева стала в этом году чемпионкой России 2019 года в масс-старте.

Добавим, что Устюгов и Соболева тренируются вместе в составе группы Маркуса Крамера.