Йоханнес Клебо получил травму во время тренировки с национальной командой Норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил травму во время тренировки и тренируется отдельно от национальной команды.

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- Как видите, я сейчас на велосипеде, пока остальная часть команды бежит. Причина, по которой я не бегаю, заключается в том, что я вчера упал и сломал палец на ноге.

Я не знаю, сломан он или вывихнут, но это совсем не хорошо. Это чертовски плохо, поэтому я должен успокоиться и покататься на велосипеде, - приводит слова Клебо норвежская газета VG со ссылкой на YouTube канал спортсмена.

Добавим, что Клебо вместе с командой проходит на тренировочный сбор на юге Франции.