Белорукова и Соболева пропустят предстоящий сезон В межсезонье обе лыжницы вышли замуж.

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Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе сообщила о том, что российские лыжницы Юлия Белорукова и Елена Соболева пропустят предстоящий сезон.

«Юлия Белорукова пропустит предстоящий сезон по причине, о которой мечтает любая женщина, по прекрасному состоянию души, – сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи!». – Я думаю, все подробности она расскажет сама, если захочет.

По той же причине пропустит сезон Елена Соболева, а также еще одна спортсменка. Могу сказать, что мы их ждем через сезон, а пока все они поддерживают форму».

В межсезонье Белорукова и Соболева вышли замуж: Белорукова – за Никиту Ступака, а Соболева – за Сергея Устюгова.