Непряева в 24 года стала президентом Федерации лыжных гонок Тверской области Член сборной России заручилась поддержкой президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

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Бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Непряева избрана президентом Федерации лыжных гонок Тверской области, сообщает Tverisport.ru.

По информации источника, 24-летняя уроженка Твери заручилась поддержкой президента Федерации лыжных гонок России и главного тренера национальной команды Елены Вяльбе.

«Мы надеемся, что избрание на пост президента федерации действующей спортсменки, звезды мировых лыжных гонок придаст новый импульс развитию нашего вида спорта в регионе, – заявил исполнительный директор федерации Юрий Петров. – Одним из первых дел Натальи Михайловны на посту президента станет содействие в подготовке судей, а также обеспечение фирменной экипировкой всех членов сборной команды области по лыжным гонкам».

Отметим, что новый сезон Кубка мира стартует этапом в финской Руке, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря.