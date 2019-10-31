Непряева в 24 года стала президентом Федерации лыжных гонок Тверской области - Советский спорт
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31 октября 2019 13:22Лыжный спортЛипкин Антон

Непряева в 24 года стала президентом Федерации лыжных гонок Тверской области

Член сборной России заручилась поддержкой президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Непряева избрана президентом Федерации лыжных гонок Тверской области, сообщает Tverisport.ru.

По информации источника, 24-летняя уроженка Твери заручилась поддержкой президента Федерации лыжных гонок России и главного тренера национальной команды Елены Вяльбе.

«Мы надеемся, что избрание на пост президента федерации действующей спортсменки, звезды мировых лыжных гонок придаст новый импульс развитию нашего вида спорта в регионе, – заявил исполнительный директор федерации Юрий Петров. – Одним из первых дел Натальи Михайловны на посту президента станет содействие в подготовке судей, а также обеспечение фирменной экипировкой всех членов сборной команды области по лыжным гонкам».

Отметим, что новый сезон Кубка мира стартует этапом в финской Руке, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря.

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