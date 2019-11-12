Елена Вяльбе: В сборной есть люди, которые поборются за общий зачет Кубка мира Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе – о перспективах российских спортсменов в новом сезоне Кубка мира.

- У нас есть люди, которые поборются за общий зачет Кубка мира. У мужчин это как минимум Александр Большунов и Сергей Устюгов, а у женщин, я уверена, это Наталья Непряева. Я думаю, если они будут бороться за первое место, то наш сезон будет удачным, - цитирует Вяльбе «РИА Новости».

Добавим, что новый сезон Кубка мира стартует этапом в финской Руке 29 ноября.