Глава Международной федерации лыжного спорта объявил о намерении уйти в отставку в мае 2020 года Джанфранко Каспер был избран на должность президента в мае 1998 года.

Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) швейцарец Джанфранко Каспер собирается покинуть свой пост на 52-м конгрессе организации, который пройдет весной следующего года в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Свое решение о досрочном сложении полномочий 75-летний швейцарец принял по причине того, чтобы предоставить возможность национальным лыжным ассоциациям подготовить заявки кандидатов на выборы нового главы федерации.

Отметим, что под его руководством FIS зарекомендовала себя как лидер в борьбе с допингом, став одной из первых, кто принял Кодекс WADA в 2004 году. Также была запущена кампания «Чистый как снег», направленная на объединение спортивных и общественных организаций в поддержку спорта, свободного от запрещенных препаратов.