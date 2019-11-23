Глава Международной федерации лыжного спорта объявил о намерении уйти в отставку в мае 2020 года

Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) швейцарец Джанфранко Каспер собирается покинуть свой пост на 52-м конгрессе организации, который пройдет весной следующего года в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба FIS.
Свое решение о досрочном сложении полномочий 75-летний швейцарец принял по причине того, чтобы предоставить возможность национальным лыжным ассоциациям подготовить заявки кандидатов на выборы нового главы федерации.
Отметим, что под его руководством FIS зарекомендовала себя как лидер в борьбе с допингом, став одной из первых, кто принял Кодекс WADA в 2004 году. Также была запущена кампания «Чистый как снег», направленная на объединение спортивных и общественных организаций в поддержку спорта, свободного от запрещенных препаратов.
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