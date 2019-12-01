Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км, Непряева - 18-я

В Руке (Финляндия) на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялась гонка преследования на 10 км свободным стилем у женщин.
Победила, как и днем ранее в индивидуальной гонке, норвежка Тереза Йохауг, показавшая время 25 минут и 48 секунд.
Второе и третье места заняли ее соотечественницы Хайди Венг (отставание 1.11,3) и Астрид Якобсен (1.13,3) соответственно.
Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, финишировала на 18-м месте.
Кубок мира
Рука (Финляндия)
Женщины. Свободный стиль. 10 км.
1. Тереза Йохауг - 25.48,0
2. Хайди Венг - отставание 1.11,3
3. Астрид Якобсен (все — Норвегия) - 1.13,3…
18. Наталья Непряева - 2.39,6
33. Яна Кирпиченко - 4.09,8
38. Лидия Дуркина - 4.13,7
40. Алиса Жамбалова - 4.20,8
42. Екатерина Смирнова - 4.31,5
44. Диана Головань - 4.54,0
47. Ольга Царева - 5.07,6
48. Анна Жеребятьева (все — Россия) - 5.10,4