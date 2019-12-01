Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км, Непряева - 18-я Стартовала россиянка с третьей позиции.

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В Руке (Финляндия) на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялась гонка преследования на 10 км свободным стилем у женщин.

Победила, как и днем ранее в индивидуальной гонке, норвежка Тереза Йохауг, показавшая время 25 минут и 48 секунд.

Второе и третье места заняли ее соотечественницы Хайди Венг (отставание 1.11,3) и Астрид Якобсен (1.13,3) соответственно.

Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, финишировала на 18-м месте.

Кубок мира

Рука (Финляндия)

Женщины. Свободный стиль. 10 км.

1. Тереза Йохауг - 25.48,0

2. Хайди Венг - отставание 1.11,3

3. Астрид Якобсен (все — Норвегия) - 1.13,3…

18. Наталья Непряева - 2.39,6

33. Яна Кирпиченко - 4.09,8

38. Лидия Дуркина - 4.13,7

40. Алиса Жамбалова - 4.20,8

42. Екатерина Смирнова - 4.31,5

44. Диана Головань - 4.54,0

47. Ольга Царева - 5.07,6

48. Анна Жеребятьева (все — Россия) - 5.10,4