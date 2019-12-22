Губерниев – Федерации лыжных гонок России: Не заявлять сильнейших – неуважение к зрителям Известный тележурналист прокомментировал решение ФЛГР не выставлять лучших спортсменов на командный спринт.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев на своем телеграм-канале поделился мнением о формировании составов сборной России на командный спринт на седьмом этапе Кубка мира.

Сегодня в словенской Планице ни мужская, ни женская российская команды не вышли в финалы. В результате «Первый канал» отменил изначально запланированную прямую трансляцию финалов командного спринта.

«Очень жаль, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), зная о прямой трансляции лыжных гонок на «Первом канале», не выставила сильнейших спортсменов на командный спринт в Словении! В итоге никто из россиян не попал в финал, и трансляцию сняли с эфира!

Показывать финалы на всю страну без наших действительно было бы странно! А Федерации лыжных гонок России не заявлять сильнейших – неуважение к зрителям!» – написал Губерниев в телеграме.

В командном спринте у мужчин и первое и второе место завоевали норвежцы, а бронзу выиграли финны. У женщин золото и серебро завоевали шведки, а третье место досталось представительницам Швейцарии.