Устюгов победил в масс-старте «Тур де Ски», Большунов – третий Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде, преодолев дистанцию за 33 минуты 19,1 секунды.

Загрузка... Второе место занял норвежец Йоханнес Клэбо (отставание 4,0 секунды), замкнул тройку лучший еще один российский лыжник Александр Большунов (+4,0). Добавим, что Андрей Ларьков стал 14-м (+15,3), Денис Спицов – 19-м (+17,0), Андрей Мельниченко – 20-м (+17,2), Артем Мальцев показал 24-й результат (+28,8), Глеб Ретивых – 40-й (+45,3), а Иван Якимушкин – 43-й (+52,0). Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Ленцерхайде (Швейцария)

Первый этап

Мужчины. 15 км

Масс-старт, свободный стиль 1. Сергей Устюгов (Россия) – 33.19,1

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 4,0

3. Александр Большунов (Россия) – 4,0

...14. Андрей Ларьков (Россия) – 15,3

...19. Денис Спицов (Россия) – 17,0

20. Андрей Мельниченко (Россия) – 17,2

...24. Артем Мальцев (Россия) – 28,8

...40. Глеб Ретивых (Россия) – 45,3

...43. Иван Якимушкин (Россия) – 52,0