Устюгов победил в масс-старте «Тур де Ски», Большунов – третий

Второе место занял норвежец Йоханнес Клэбо (отставание 4,0 секунды), замкнул тройку лучший еще один российский лыжник Александр Большунов (+4,0).
Добавим, что Андрей Ларьков стал 14-м (+15,3), Денис Спицов – 19-м (+17,0), Андрей Мельниченко – 20-м (+17,2), Артем Мальцев показал 24-й результат (+28,8), Глеб Ретивых – 40-й (+45,3), а Иван Якимушкин – 43-й (+52,0).
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Ленцерхайде (Швейцария)
Первый этап
Мужчины. 15 км
Масс-старт, свободный стиль
1. Сергей Устюгов (Россия) – 33.19,1
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 4,0
3. Александр Большунов (Россия) – 4,0
...14. Андрей Ларьков (Россия) – 15,3
...19. Денис Спицов (Россия) – 17,0
20. Андрей Мельниченко (Россия) – 17,2
...24. Артем Мальцев (Россия) – 28,8
...40. Глеб Ретивых (Россия) – 45,3
...43. Иван Якимушкин (Россия) – 52,0