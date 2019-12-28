Елена Вяльбе: Всегда приятно смотреть на такие результаты, значит, не зря работали Глава Федерация лыжных гонок России Елена Вяльбе – о победе Сергея Устюгова в масс-старте «Тур де Ски», который прошел в швейцарском Ленцерхайде.

Загрузка...

– В целом гонка получилась нелегкой, трасса была узкой. Тактически Серега выиграл эту гонку, (выступил) на все 100%, лучше некуда, он молодец. Рада за него. Начало очень хорошее, я довольна результатом. Всегда приятно смотреть на такие результаты, значит, не зря работали, – приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Добавим, что второе место занял норвежец Йоханнес Клэбо (отставание 4,0 секунды), замкнул тройку лучший еще один российский лыжник Александр Большунов (+4,0).