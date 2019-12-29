Непряева заняла третье место в спринте на этапе «Тур де Ски» Соревнования проходят в Швейцарии.

Загрузка... Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в спринте в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Первое место заняла Анамария Лампич из Словении, следом за ней расположилась норвежка Майкен Фалла, которая уступила победительнице 0,03 секунды. «Тур де Ски», 1-й этап.

Женщины. Спринт. 1,5 км. Свободный стиль. 1. Анамария Лампич (Словения) — 3.06,02 2. Майкен Фалла (Норвегия) — отставание 0,03 3. Наталья Непряева (Россия) — 0,47 4. Джессика Диггинс (США) — 1,03 5. Сейди Бьорнсен (США) — 4,78 6. Тириль Венг (Норвегия) — 5,29 «Тур де Ски» завершится 5 января.