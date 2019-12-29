Непряева заняла третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в спринте в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».
Первое место заняла Анамария Лампич из Словении, следом за ней расположилась норвежка Майкен Фалла, которая уступила победительнице 0,03 секунды.
«Тур де Ски», 1-й этап.
Женщины. Спринт. 1,5 км. Свободный стиль.
1. Анамария Лампич (Словения) — 3.06,02
2. Майкен Фалла (Норвегия) — отставание 0,03
3. Наталья Непряева (Россия) — 0,47
4. Джессика Диггинс (США) — 1,03
5. Сейди Бьорнсен (США) — 4,78
6. Тириль Венг (Норвегия) — 5,29
«Тур де Ски» завершится 5 января.