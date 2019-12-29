Сергей Устюгов: Выступил процентов на 75-80, почти доволен (видео) - Советский спорт
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29 декабря 2019 21:21Лыжный спортШарафудинов Виктор

Сергей Устюгов: Выступил процентов на 75-80, почти доволен (видео)

Российский лыжник прокомментировал свое выступление на двух первых этапах «Тур Де Ски».

На своей странице в Instagram Сергей Устюгов выложил видеозапись, вкратце подведя итоги двух первых гонок многодневки «Тур де Ски». Вот, что рассказал российский лыжник:

«Друзья, всем большой привет. Спасибо за вчерашние поздравления, очень приятно что пишете, не забываете. Не всем успеваю ответить.

Сейчас мы переезжаем из Ленцерхайде в Тоблах, осталось порядка 200 километров.

Что хотелось сказать по этим двум дням пройденных этапов «Тур де Ски»? Все в принципе неплохо. Почти доволен. 75-80% от задуманного, если оценивать всю ситуацию.

Сегодня маленько не удалось побороться в спринте, но это мой первый полуфинал, чему я тоже рад. Все сложилось, как сложилось. Смотрите, болейте, переживайте, впереди много гонок.

Всем большое спасибо, что болеете, переживаете. А мы переезжаем нашим маленьким составом русским».

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🚘

Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m)

Вчера 28 декабря Устюгов победил в масс-старте в швейцарском Ленцерхайде, но сегодня не смог пробиться в финал спринтерских соревнований. В общем зачете Сергей занимает пятое место, проигрывая лидеру норвежцу Йоханнесу Клэбо 34 секунды.

Два следующих этапа «Тур де Ски» состоятся в итальянском Тоблахе 31 декабря и 1 января. У мужчин это будут гонка вольным стилем с раздельным стартом на 15 км, и гонка преследования «классикой» на ту же дистанцию.

Двукратный чемпион мира Устюгов ранее выигрывал «Тур де Ски» в 2017 году.

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