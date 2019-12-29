Карл-Йохан Вестберг: Не горжусь тем, как я повел себя, но Большунову должно быть стыдно Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обвинил Александра Большунова в том, что россиянин сломал ему палку во время четвертьфинального забега в спринтерской гонке в рамках многодневки «Тур де Ски».

- У меня была отличная позиция, тело чувствовало себя хорошо, а потом кто-то бежит сзади и наступает на мою палку. В бешенстве я подхожу к Большунову. Я был раздражен, я не горжусь тем, как я повел себя. Но ему должно быть стыдно за это, - цитирует Вестберга «РИА Новости» со ссылкой на aftonbladet.se.

Напомним, что швед , не сумевший отобраться в полуфинал, после забега подошел к Большунову с вопросом: «Что, черт возьми, происходит?» На что российский лыжник только развел руками.