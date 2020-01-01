Елена Вяльбе – о выступлении Большунова и Устюгова: Даже не знаю, к чему бы можно было придраться - Советский спорт
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01 января 2020 23:12Лыжный спортЛипкин Антон

Елена Вяльбе – о выступлении Большунова и Устюгова: Даже не знаю, к чему бы можно было придраться

Большунов занял первое место, Устюгов финишировал вторым.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках четвертого этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе.

Напомним, Большунов финишировал первым, опередив Устюгова на 13,7 секунды. В общем зачете преимущество Большунова над партнером по сборной России составляет 16 секунд.

«Саня и Сергей просто замечательно провели гонку, в том числе и тактически, – приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе. – Даже не знаю, к чему бы можно было придраться. Понятно, что на «классике» Саша сильнее. Серега боролся, терпел, большая умничка. Я очень рада за них».

Пятый этап – гонка на 15 км классическим стилем с общего старта – пройдет 3 января в Валь-ди-Фьемме (Италия).

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