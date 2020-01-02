Александр Большунов: В ожидании Клэбо проплакал три часа Норвежец не пришел отмечать Новый год с российским лыжником.

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Четырехкратный призер Олимпийских игр Александр Большунов заявил, что норвежец Йоханнес Клэбо проигнорировал его приглашение выпить водки на Новый год.

«К сожалению, он не пришел, – приводит Expressen слова 23-летнего российского лыжника. – Я сильно разочаровался в нем. Я плакал три часа, пытаясь затащить его в отель».

Отметим, что сам 23-летний Клэбо так прокомментировал ситуацию: «Пока у Большунова дела идут хорошо, он очень счастлив и раздает приглашения направо и налево».

Напомним, в первый день нового года Большунов стал победителем гонки преследования на 15 км классическим стилем в рамках четвертого этапа многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе. В то же время Клэбо финишировал десятым.

В общем зачете Большунов лидирует и опережает идущего третьим норвежца на 26 секунд.