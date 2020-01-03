Якобсен выиграла масс-старт на «Тур де Ски» Соревнования проходят в Италии.

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На очередном этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся женский масс-старт на 10 км.

Победу одержала Норвежка Астрид Якобсен. Второе место заняла Эбба Андерссон из Швеции, замкнула тройку призеров немка Катарина Хенниг.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, показавшая шестой результат и отставшая от победительницы на 15,5 секунды.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де Ски»

Женщины

Масс-старт, 10 км

1. Астрид Якобсен (Норвегия) — 29.07,9

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 0,4

3. Катарина Хенниг (Германия) — 1,0

4. Тереза Йохауг (Норвегия) - 6,2

5. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 6,8

6. Наталья Непряева (Россия) — 15,5...

15. Алиса Жамбалова (Россия) — 56,3...

19. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.07,0...

24. Лидия Дуркина (Россия) — 1.29,9...

30. Диана Головань (Россия) — 2.03,3...

35. Анна Нечаевская (Россия) — 2.26,1...

43. Анна Жеребятьева (Россия) — 3.14,5.