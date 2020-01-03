Наталья Непряева: Сегодня была очень тяжелая погода для классики Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свое выступление в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски», который состоялся в итальянской Валь-ди-Фьемме.

- С лыжами сервис много работал?

- Да, сегодня очень тяжелая погода для классики из-за потепления. Мы пробовали несколько вариантов, плюс мне еще затем дополнительно подмазывали.

- Сказали, что круг не очень вам подходит, гонка вышла тяжелой. Силы на завтрашние спринты остались?

- Конечно, будем бороться, - передает слова Непряевой «Матч ТВ».

Напомним, что Непряева в масс-старте классическим стилем заняла шестое место.

Добавим, что после этой гонки норвежка Тереза Йохауг сохранила лидерство в общем зачете «Тур де Ски» (1 час 51 минута 14 секунд), на втором месте идет ее соотечественница Ингвильд Эстберг (отставание 19 секунд), Непряева идет третьей (+0.32).