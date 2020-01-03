Юрий Бородавко: Лыжи не позволили Непряевой побороться за первое место в масс-старте - Советский спорт
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03 января 2020 20:18Лыжный спорт

Юрий Бородавко: Лыжи не позволили Непряевой побороться за первое место в масс-старте

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Натальи Непряевой в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

- У Натальи сегодня были не очень хорошие лыжи. К сожалению, начиная с третьего круга, ей не хватало держания. Было видно, что она не могла толкаться в полную силу, тратила много сил на то, чтобы не отстать от соперниц. Если бы все было в порядке, думаю, ей было по силам удержаться в лидирующей группе и побороться за первое место, - цитирует Бородавко «РИА Новости».

Напомним, что Непряева в масс-старте классическим стилем заняла шестое место.

После пяти этапов норвежка Тереза Йохауг сохранила лидерство в общем зачете «Тур де Ски» (1 час 51 минута 14 секунд), на втором месте идет ее соотечественница Ингвильд Эстберг (отставание 19 секунд), Непряева замыкает тройку лучших (+0.32).

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